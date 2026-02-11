5ème Journées Internationales du collage Fresselines

5ème Journées Internationales du collage

Espace Monet Rollinat Fresselines Creuse

Début : 2026-09-01

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-09-01

Les Journées du collage sont de retour pour clôturer en beauté la saison 2026 de l’Espace Monet Rollinat ! Artistes nationaux ET locaux sont mis à l’honneur durant cette nouvelle édition avec pour intention de monter le collage sous toutes ses formes et ses techniques.

Aux horaires d’ouverture de l’Espace Monet Rollinat

Rens 05 55 89 27 73. .

Espace Monet Rollinat Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 27 73 emr@ccpaysdunois.fr

English : 5ème Journées Internationales du collage

