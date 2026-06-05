5ème lâcher d’épouvantails Artannes-sur-Indre
5ème lâcher d’épouvantails Artannes-sur-Indre samedi 13 juin 2026.
Artannes-sur-Indre
5ème lâcher d’épouvantails
3 Allée des Glycines Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:15:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Âmes d’artistes
Rendez-vous le samedi 13 juin à partir de 15h15 dans le parc des Glycines à Artannes-sur-Indre avec vos épouvantails !
Petits, grands ou même en dessins plastifiés, Ils côtoieront ceux des associations déjà engagées dans la fabrication de ces êtres mystérieux…
Âmes d’artistes
Rendez-vous le samedi 13 juin à partir de 15h15 dans le parc des Glycines à Artannes-sur-Indre avec vos épouvantails !
Petits, grands ou même en dessins plastifiés, Ils côtoieront ceux des associations déjà engagées dans la fabrication de ces êtres mystérieux.Il y aura un conte illustré façon japonaise par Pauline, la pose des épouvantails et un goûter pour tous, offert par l’association Bazartannes !
Renseignement par mail à bazartannes@gmail.com .
3 Allée des Glycines Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bazartannes@gmail.com
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English :
Artists’ souls
Join us on Saturday June 13 from 3.15pm in the Parc des Glycines at Artannes-sur-Indre with your scarecrows!
Small, large or even in plastic-coated drawings, they’ll rub shoulders with those of associations already involved in the creation of these mysterious creatures…
L’événement 5ème lâcher d’épouvantails Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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