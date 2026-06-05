Artannes-sur-Indre

5ème lâcher d’épouvantails

3 Allée des Glycines Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:15:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Âmes d’artistes

Rendez-vous le samedi 13 juin à partir de 15h15 dans le parc des Glycines à Artannes-sur-Indre avec vos épouvantails !

Petits, grands ou même en dessins plastifiés, Ils côtoieront ceux des associations déjà engagées dans la fabrication de ces êtres mystérieux…

Âmes d’artistes

Rendez-vous le samedi 13 juin à partir de 15h15 dans le parc des Glycines à Artannes-sur-Indre avec vos épouvantails !

Petits, grands ou même en dessins plastifiés, Ils côtoieront ceux des associations déjà engagées dans la fabrication de ces êtres mystérieux.Il y aura un conte illustré façon japonaise par Pauline, la pose des épouvantails et un goûter pour tous, offert par l’association Bazartannes !

Renseignement par mail à bazartannes@gmail.com .

3 Allée des Glycines Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bazartannes@gmail.com

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English :

Artists’ souls

Join us on Saturday June 13 from 3.15pm in the Parc des Glycines at Artannes-sur-Indre with your scarecrows!

Small, large or even in plastic-coated drawings, they’ll rub shoulders with those of associations already involved in the creation of these mysterious creatures…

L’événement 5ème lâcher d’épouvantails Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme