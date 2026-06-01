Heure du conte à la médiathèque Artannes-sur-Indre samedi 13 juin 2026.

Artannes-sur-Indre

Heure du conte à la médiathèque

3 Rue des Glycines Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:15:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Heure du conte à la médiathèque ‍

Samedi 13 juin

15h15

⚠️ Dans le parc des Glycines

Lâché d’épouvantails à 16h suivi d’un goûter❗

Plus d’infos 02.47.49.13.09 ou mediatheque.artannes@tourainevalleedelindre.fr

Heure du conte à la médiathèque ‍

A l’occasion du lâché d’épouvantail, auquel la médiathèque d’Artannes a confectionné le sien, les bibliothécaires s’associent de nouveau avec l’association Bazartannes et vous proposent une heure du conte sur le thème des épouvantails ‍

Venez découvrir l’histoire d’un épouvantail sous la forme d’un kamishibaï, un théâtre de papier venant du Japon avant le début des festivités de l’association !

Samedi 13 juin

15h15

⚠️ Dans le parc des Glycines

Lâché d’épouvantails à 16h suivi d’un goûter❗

Plus d’infos 02.47.49.13.09 ou mediatheque.artannes@tourainevalleedelindre.fr .

3 Rue des Glycines Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 49 13 09 mediatheque.artannes@tourainevalleedelindre.fr

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English :

A story to tell

Wednesday, February 11, 2026 from 10:00 to 10:30 a.m

A story time open to all children!

The Thilouze library offers a time to listen to stories and discover the pleasure of books and reading.

Free activities for children aged 4 to 9

L’événement Heure du conte à la médiathèque Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme