Artannes-sur-Indre

Journée de l’Environnement

Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Journée Environnement à Artannes-sur-Indre

Participez à une randonnée citoyenne pour préserver notre cadre de vie !

Samedi 13 juin 2026

Départ à 14h30

Rendez-vous devant les gymnases

Au programme

♻️ Collecte de déchets de 14h30 à 16h30

‍♀️ 3 circuits urbains d’environ 3 km

️ À 16h…

Journée Environnement à Artannes-sur-Indre

Participez à une randonnée citoyenne pour préserver notre cadre de vie !

Samedi 13 juin 2026

Départ à 14h30

Rendez-vous devant les gymnases

Au programme

♻️ Collecte de déchets de 14h30 à 16h30

‍♀️ 3 circuits urbains d’environ 3 km

️ À 16h30 Remise des diplômes aux enfants suivie d’un moment convivial pour clôturer cette belle après-midi placée sous le signe de l’environnement et du partage.

Pensez à apporter vos gants et votre casquette !

Ensemble, agissons pour une commune plus propre et plus respectueuse de la nature !

Renseignements 02 47 65 70 71

d.carcaillon@mairie.artannes.fr .

Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 70 71 d.carcaillon@mairie.artannes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? Take part in Environment Day! ?

On June 14, 2025 from 2pm to 6pm, join us in the Parc des Glycines at Artannes-sur-Indre for an afternoon of fun and good citizenship:

? Waste collection (3 circuits of 3 km)

? Nest box workshops & hedgehog activities

L’événement Journée de l’Environnement Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme