Journée de l’Environnement Artannes-sur-Indre
Journée de l’Environnement Artannes-sur-Indre samedi 13 juin 2026.
Artannes-sur-Indre
Journée de l’Environnement
Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Journée Environnement à Artannes-sur-Indre
Participez à une randonnée citoyenne pour préserver notre cadre de vie !
Samedi 13 juin 2026
Départ à 14h30
Rendez-vous devant les gymnases
Au programme
♻️ Collecte de déchets de 14h30 à 16h30
♀️ 3 circuits urbains d’environ 3 km
️ À 16h…
Journée Environnement à Artannes-sur-Indre
Participez à une randonnée citoyenne pour préserver notre cadre de vie !
Samedi 13 juin 2026
Départ à 14h30
Rendez-vous devant les gymnases
Au programme
♻️ Collecte de déchets de 14h30 à 16h30
♀️ 3 circuits urbains d’environ 3 km
️ À 16h30 Remise des diplômes aux enfants suivie d’un moment convivial pour clôturer cette belle après-midi placée sous le signe de l’environnement et du partage.
Pensez à apporter vos gants et votre casquette !
Ensemble, agissons pour une commune plus propre et plus respectueuse de la nature !
Renseignements 02 47 65 70 71
d.carcaillon@mairie.artannes.fr .
Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 70 71 d.carcaillon@mairie.artannes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
? Take part in Environment Day! ?
On June 14, 2025 from 2pm to 6pm, join us in the Parc des Glycines at Artannes-sur-Indre for an afternoon of fun and good citizenship:
? Waste collection (3 circuits of 3 km)
? Nest box workshops & hedgehog activities
L’événement Journée de l’Environnement Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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