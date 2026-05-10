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5th Floor Scholar Series – Venez assister au prochain concert de Jas Ogiste ! Fondation des États-Unis Paris

5th Floor Scholar Series – Venez assister au prochain concert de Jas Ogiste ! Fondation des États-Unis Paris

5th Floor Scholar Series – Venez assister au prochain concert de Jas Ogiste ! Fondation des États-Unis Paris jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Fondation des États-Unis

Adresse : 15 boulevard Jourdan

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Accompagnée du pianiste Khalid McGhee, de la violoniste Natalie Darst Xia, des violoncellistes Butterfly Patterson et Indigo Ogiste, ainsi que de la soprano Candice Hoyes, avec une animation d’Adela Hurtado, ce concert de musique pour piano solo, ensemble de chambre et voix offre l’occasion de se familiariser avec le langage musical riche et vibrant des compositeurs Joseph Bologne – Le Chevalier de Saint-Georges, Florence Price, Duke Ellington, Samuel Coleridge-Taylor et Adolphus Hailstork.

Les compositeurs de la diaspora africaine occupent une place unique dans la musique classique, s’inspirant de la forme et de la structure de cette dernière, des paroles émouvantes des negro spirituals et des harmonies variées du jazz. Tout en écoutant, le public est invité à prêter attention aux différents styles musicaux qui s’entremêlent tout au long de ce répertoire classique. Dans chaque pièce, on peut trouver des échos d’inspiration.

Le jeudi 28 mai, la pianiste Jas Ogiste présente « Within Us : Musique Classique Noire », un hommage à la musique classique composée par des artistes issus de la diaspora africaine à travers les âges.
Le jeudi 28 mai 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-29T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T19:00:00+02:00_2026-05-28T21:00:00+02:00

Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan  75014 Paris
https://www.fondationdesetatsunis.org/evenements/jas-ogiste-5th-floor-scholar-series/ +33153806789 ticket@fondationdesetatsunis.org


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