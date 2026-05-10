5th Floor Scholar Series – Vernissage de la prochaine exposition de Katie Faust ! Fondation des États-Unis Paris

À travers une série de portraits peints à l’huile, ce projet explore comment le sport peut se transformer en un espace de joie, d’expression de soi et de construction collective, en particulier pour celles et ceux qui vivent leur genre et leur sexualité en dehors des normes traditionnelles.

Développé en étroite collaboration avec les joueur·euses, ce travail reflète à la fois la singularité de chaque individu et l’esprit collectif de l’équipe. En intégrant des éléments surréalistes, les portraits cherchent à capturer la fluidité et la complexité des identités, offrant une réflexion et une célébration des expériences queers trop souvent marginalisées.

Out of Bounds est une série d’œuvres qui rend hommage aux joueur·euses queer de Contre-Attaque, une équipe de football trans-féministe et inclusive basée à Paris.

Le mercredi 20 mai 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-21T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T19:00:00+02:00_2026-05-20T21:00:00+02:00

Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.fondationdesetatsunis.org/evenements/katie-faust-5th-floor-scholar-series/ ticket@fondationdesetatsunis.org



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