6 ème Festival GARTEMPE GUINGUETTE Rue de la Vergnade Saulgé dimanche 9 août 2026.

Saulgé

6 ème Festival GARTEMPE GUINGUETTE

Rue de la Vergnade Aire de la Vergnade Saulgé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 17:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le Festival GARTEMPE GUINGUETTE des beaux moments au bord de l’eau

17H30 LES FRANKLINS

Bien connus dans les environs pour leur répertoire pop

18H30

XAVIER PILLAC ce bluesman bien connu sera de passage à Saulgé en en duo avec du blues légèrement teinté de funk, et de rock.

Aire de la Vergnade, buvette et petite restauration

Entrée libre .

Rue de la Vergnade Aire de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine info@saulge.fr

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English : 6 ème Festival GARTEMPE GUINGUETTE

L’événement 6 ème Festival GARTEMPE GUINGUETTE Saulgé a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne