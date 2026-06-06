6 ème Festival GARTEMPE GUINGUETTE Rue de la Vergnade Saulgé
6 ème Festival GARTEMPE GUINGUETTE Rue de la Vergnade Saulgé dimanche 9 août 2026.
Saulgé
6 ème Festival GARTEMPE GUINGUETTE
Rue de la Vergnade Aire de la Vergnade Saulgé Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le Festival GARTEMPE GUINGUETTE des beaux moments au bord de l’eau
17H30 LES FRANKLINS
Bien connus dans les environs pour leur répertoire pop
18H30
XAVIER PILLAC ce bluesman bien connu sera de passage à Saulgé en en duo avec du blues légèrement teinté de funk, et de rock.
Aire de la Vergnade, buvette et petite restauration
Entrée libre .
Rue de la Vergnade Aire de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine info@saulge.fr
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English : 6 ème Festival GARTEMPE GUINGUETTE
L’événement 6 ème Festival GARTEMPE GUINGUETTE Saulgé a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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