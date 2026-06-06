6ème Festival GARTEMPE GUINGUETTE Rue de la Vergnade Saulgé dimanche 23 août 2026.

Saulgé

6ème Festival GARTEMPE GUINGUETTE

Rue de la Vergnade Aire de la Vergnade Saulgé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 17:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Le Festival GARTEMPE GUINGUETTE de beaux moments au bord de l’eau

17H30 LAQUINTE Dans une énergie joyeusement contagieuse, ce trio féminin irrésistible réinvente les vieilles chansons

18H30 DAZMAN Avec un mélange explosif de Blues Rock Pop, Dazman distille son talent et sa bonne humeur

Aire de la Vergnade, buvette et petite restauration

Entrée libre .

Rue de la Vergnade Aire de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine info@saulge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 6ème Festival GARTEMPE GUINGUETTE

L’événement 6ème Festival GARTEMPE GUINGUETTE Saulgé a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne