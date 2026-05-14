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Jeudi des enfants Jouets buissoniers Saulgé

Jeudi des enfants Jouets buissoniers Saulgé

Jeudi des enfants Jouets buissoniers Saulgé jeudi 20 août 2026.

Adresse : site ecomusée lieu-dit Juillé

Ville : 86500 Saulgé

Département : Vienne

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 6.5 6.5 6.5 Tarif réduit

Saulgé

Jeudi des enfants Jouets buissoniers

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:30:00
fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Partez à la découverte de la richesse du bocage, pour que vos enfants puissent fabriquer de petits jouets buissonniers.   .

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32  ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Jeudi des enfants Jouets buissoniers

L’événement Jeudi des enfants Jouets buissoniers Saulgé a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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