Saulgé

Jeudi des enfants Jouets buissoniers

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:30:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Partez à la découverte de la richesse du bocage, pour que vos enfants puissent fabriquer de petits jouets buissonniers. .

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Jeudi des enfants Jouets buissoniers

L’événement Jeudi des enfants Jouets buissoniers Saulgé a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne