Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animation plantes aromatiques et médicinales Saulgé

Animation plantes aromatiques et médicinales Saulgé

Animation plantes aromatiques et médicinales Saulgé mercredi 16 septembre 2026.

Adresse : site ecomusée lieu-dit Juillé

Ville : 86500 Saulgé

Département : Vienne

Début : mercredi 16 septembre 2026

Fin : mercredi 16 septembre 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Saulgé

Animation plantes aromatiques et médicinales

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 09:30:00
fin : 2026-09-16 13:30:00

Date(s) :
2026-09-16

Baladez-vous autour du site d’interprétation de Juillé avec Mélanie pour apprendre à reconnaître les plantes aromatiques et médicinales.
Pensez à apporter de bonnes chaussures et une tenue adaptée.   .

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32  ecomusee.mrc86@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation plantes aromatiques et médicinales

L’événement Animation plantes aromatiques et médicinales Saulgé a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Saulgé (Vienne)