Animation reconnaissance végétale Saulgé
Animation reconnaissance végétale Saulgé mercredi 23 septembre 2026.
Saulgé
Animation reconnaissance végétale
site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-23 17:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Venez apprendre à reconnaître les richesses de Juillé, à travers une flore locale exceptionnelle.
Pensez à apporter des chaussures et une tenue adaptée. .
site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net
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English : Animation reconnaissance végétale
L’événement Animation reconnaissance végétale Saulgé a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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