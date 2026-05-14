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Animation reconnaissance végétale Saulgé

Animation reconnaissance végétale Saulgé

Animation reconnaissance végétale Saulgé mercredi 23 septembre 2026.

Adresse : site ecomusée lieu-dit Juillé

Ville : 86500 Saulgé

Département : Vienne

Début : mercredi 23 septembre 2026

Fin : mercredi 23 septembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Saulgé

Animation reconnaissance végétale

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-23 17:00:00

Date(s) :
2026-09-23

Venez apprendre à reconnaître les richesses de Juillé, à travers une flore locale exceptionnelle.
Pensez à apporter des chaussures et une tenue adaptée.   .

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32  ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Animation reconnaissance végétale

L’événement Animation reconnaissance végétale Saulgé a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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