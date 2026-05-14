Saulgé

Animation reconnaissance végétale

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:30:00

fin : 2026-09-23 17:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Venez apprendre à reconnaître les richesses de Juillé, à travers une flore locale exceptionnelle.

Pensez à apporter des chaussures et une tenue adaptée. .

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Animation reconnaissance végétale

L’événement Animation reconnaissance végétale Saulgé a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne