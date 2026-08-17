6 Stages de contredanses anglaises Ligueil
samedi 16 janvier 2027 · Ligueil
Informations pratiques
Ligueil
6 Stages de contredanses anglaises
Place du Gén Leclerc Ligueil Indre-et-Loire
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 14:30:00
fin : 2027-01-16 18:00:00
Date(s) :
2027-01-16 2027-01-17
Les stages de danse proposent un apprentissage progressif des contredanses anglaises (ou danses anglaises à figures), de l’initiation au perfectionnement. Le travail porte sur les figures, la progression, la posture, le style et l’interprétation du répertoire historique.
22 .
Place du Gén Leclerc Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibliothequeligueil@gmail.com
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English :
The dance workshops offer a step-by-step introduction to English country dances (or English dances with figures), from beginner to advanced levels. The focus is on figures, progression, posture, style, and the interpretation of the historical repertoire.
L’événement 6 Stages de contredanses anglaises Ligueil a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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