Informations pratiques

Ligueil

6 Stages de contredanses anglaises

Place du Gén Leclerc Ligueil Indre-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 14:30:00

fin : 2027-01-16 18:00:00

Date(s) :

2027-01-16 2027-01-17

Les stages de danse proposent un apprentissage progressif des contredanses anglaises (ou danses anglaises à figures), de l’initiation au perfectionnement. Le travail porte sur les figures, la progression, la posture, le style et l’interprétation du répertoire historique.

22 .

Place du Gén Leclerc Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibliothequeligueil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The dance workshops offer a step-by-step introduction to English country dances (or English dances with figures), from beginner to advanced levels. The focus is on figures, progression, posture, style, and the interpretation of the historical repertoire.

L’événement 6 Stages de contredanses anglaises Ligueil a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire