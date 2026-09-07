Au fil de l’eau, Ligueil – Salle des près Michau, Ligueil

Informations pratiques

Au fil de l’eau Samedi 19 septembre, 14h00 Ligueil – Salle des près Michau Indre-et-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Escape game exterieur sur le thème de l’eau pour découvrir comment l’eau est liée à l’histoire des habitants du grand Ligueillois. Départ du jeu salle des prés Michau.

Ligueil – Salle des près Michau rue Des Prés Michau 37240 Ligueil Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Parking

Escape game exterieur sur le thème de l’eau pour découvrir comment l’eau est liée à l’histoire des habitants du grand Ligueillois. Départ du jeu salle des prés Michau.

©Association mémoire et patrimoine en Ligueillois