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Au fil de l’eau, Ligueil – Salle des près Michau, Ligueil

samedi 19 septembre 2026 · Ligueil - Salle des près Michau · Ligueil

Au fil de l’eau, Ligueil – Salle des près Michau, Ligueil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ligueil - Salle des près Michau
Adresse
rue Des Prés Michau 37240 Ligueil
Ville
37240 Ligueil
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Au fil de l’eau Samedi 19 septembre, 09h00 Ligueil – Salle des près Michau Indre-et-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Exposition sur le thème de l’eau pour découvrir comment l’eau est liée à l’histoire des habitants du grand Ligueillois à travers
Notre patrimoine architectural
Notre patrimoine naturel et remodelé
Notre patrimoine technique et humain

Ligueil – Salle des près Michau rue Des Prés Michau 37240 Ligueil Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Parking
Exposition sur le thème de l’eau pour découvrir comment l’eau est liée à l’histoire des habitants du grand Ligueillois à travers

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