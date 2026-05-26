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60 ans de sauvetage CROSSA Etel Étel

60 ans de sauvetage CROSSA Etel Étel jeudi 4 juin 2026.

Adresse : Jardin de la Garenne

Ville : 56410 Étel

Département : Morbihan

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Tarif :

Étel

60 ans de sauvetage CROSSA Etel

Jardin de la Garenne Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-04

Date(s) :
2026-06-04

14h30 Cérémonie officielle présidée par Madame la Ministre de la mer et de la pêche.
Clôture par le Bagad de Lann-Bihoué
Exposition en plein air sur l’histoire du CROSS-A-Etel
Boutique de la SNSM   .

Jardin de la Garenne Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 35 19 

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English :

L’événement 60 ans de sauvetage CROSSA Etel Étel a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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