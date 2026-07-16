60 ans du Caméra Photo Club du Lochois, Espace Agnès Sorel, Loches

Informations pratiques

60 ans du Caméra Photo Club du Lochois 19 et 20 septembre Espace Agnès Sorel Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

60 ans du Caméra Photo Club du Lochois : projections de films, expositions photos, conférences, ateliers divers, exposition de matériels anciens.

Espace Agnès Sorel Avenue des Bas-Clos, 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

60 ans du Caméra Photo Club du Lochois : projections de films, expositions photos, conférences, ateliers divers, exposition de matériels anciens.

©Caméra Photo Club du Lochois