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60 ans du Caméra Photo Club du Lochois, Espace Agnès Sorel, Loches

samedi 19 septembre 2026 · Espace Agnès Sorel · Loches

60 ans du Caméra Photo Club du Lochois, Espace Agnès Sorel, Loches

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Espace Agnès Sorel
Adresse
Avenue des Bas-Clos, 37600 Loches
Ville
37600 Loches
Département
Indre-et-Loire

60 ans du Caméra Photo Club du Lochois 19 et 20 septembre Espace Agnès Sorel Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

60 ans du Caméra Photo Club du Lochois : projections de films, expositions photos, conférences, ateliers divers, exposition de matériels anciens.

Espace Agnès Sorel Avenue des Bas-Clos, 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
60 ans du Caméra Photo Club du Lochois : projections de films, expositions photos, conférences, ateliers divers, exposition de matériels anciens.

©Caméra Photo Club du Lochois

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