60 ans du Caméra Photo Club du Lochois, Espace Agnès Sorel, Loches
samedi 19 septembre 2026 · Espace Agnès Sorel · Loches
Informations pratiques
60 ans du Caméra Photo Club du Lochois 19 et 20 septembre Espace Agnès Sorel Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
60 ans du Caméra Photo Club du Lochois : projections de films, expositions photos, conférences, ateliers divers, exposition de matériels anciens.
Espace Agnès Sorel Avenue des Bas-Clos, 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
60 ans du Caméra Photo Club du Lochois : projections de films, expositions photos, conférences, ateliers divers, exposition de matériels anciens.
©Caméra Photo Club du Lochois
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