60 mn Chrono Karting Magny-Cours dimanche 6 décembre 2026.
Karting D58 Magny-Cours Nièvre
Début : 2026-12-06 09:30:00
fin : 2026-12-06 12:00:00
2026-12-06
Le Karting de Nevers Magny-Cours vous offre la possibilité de profiter d’un moment de loisir seul, en famille, entre amis ou entre collègues. Vous disposez de quelques notions de karting, vous êtes âgés au minimum de 14 ans et vous mesurez plus d’1m50 alors venez partager une expérience unique. Pour cela, nous mettons à votre disposition les équipements et nous vous accompagnons au mieux afin que vous puissiez devenir pilote d’un jour !
60 MN CHRONO De 09h30 à 12h00
9h30: Accueil Café Contrôle administratif Pesée
9h50: Tirage au sort Affectation des karts Briefing
10h10: Essais qualificatifs Entraînement aux relais
10h35: Mise en grille des karts
10h40: DÉPART 60 MN CHRONO
11h40: ARRIVÉE 60 MN CHRONO
Proclamation des résultats
Podium
Verre de l’amitié .
Karting D58 Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 80 43 karting@circuitmagnycours.com
English : 60 mn Chrono
