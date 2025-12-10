60 mn Chrono Karting Magny-Cours

60 mn Chrono

Karting D58 Magny-Cours Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 09:30:00

fin : 2026-12-06 12:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Le Karting de Nevers Magny-Cours vous offre la possibilité de profiter d’un moment de loisir seul, en famille, entre amis ou entre collègues. Vous disposez de quelques notions de karting, vous êtes âgés au minimum de 14 ans et vous mesurez plus d’1m50 alors venez partager une expérience unique. Pour cela, nous mettons à votre disposition les équipements et nous vous accompagnons au mieux afin que vous puissiez devenir pilote d’un jour !

60 MN CHRONO De 09h30 à 12h00

9h30: Accueil Café Contrôle administratif Pesée

9h50: Tirage au sort Affectation des karts Briefing

10h10: Essais qualificatifs Entraînement aux relais

10h35: Mise en grille des karts

10h40: DÉPART 60 MN CHRONO

11h40: ARRIVÉE 60 MN CHRONO

Proclamation des résultats

Podium

Verre de l’amitié .

Karting D58 Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 80 43 karting@circuitmagnycours.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 60 mn Chrono

L’événement 60 mn Chrono Magny-Cours a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Saint-Pierre Magny-Cours