62e Foire internationale de la Photo Place de la Mairie Bièvres

Le photographe, Jean-Christophe Béchet sera l’invité d’honneur de la Foire, il proposera deux expositions « Sauvage matérialité » et « Macadam Color ». Il vit et travaille à Paris. Mêlant Noir & Blanc et couleur, argentique et numérique, 24X36 et moyen format, Polaroid et « accidents photographiques », il cherche le « bon outil », celui qui lui permettra de faire dialoguer de façon pertinente une interprétation du réel et une matière photographique.

La Foire s’intéresse à tous les aspects de la photographie. Elle proposera de nombreuses animations : tombola, expositions dans la ville, photowalk, concours Photo….

Tous les premiers week-ends de juin, Bièvres devient la capitale de la photographie. La Foire est organisée par le Photoclub Paris Val-de-Bièvre avec le soutien de la Commune. Elle accueille de nombreux visiteurs venus des quatre coins de la planète. Tous ont un point commun : l’amour de la photo. Pendant deux jours, le cœur de Bièvres bat au rythme des expositions, des conférences, des différents marchés (de l’occasion et des antiquités photographiques, du neuf et des services, des artistes) et des animations.

Au fil des années, la Foire a su entretenir la flamme en se réinventant pour suivre les évolutions de l’époque et en proposant un programme riche dédié à la photo.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

dimanche

de 08h00 à 18h00

samedi

de 13h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T16:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T13:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00;2026-06-07T08:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00

Place de la Mairie Place de la Mairie 91570 Bièvres



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