Visite commentée de l’exposition « Victor Hugo et Les Misérables, de la réalité à l’idéal », Maison littéraire de Victor Hugo, Bièvres

Visite commentée de l’exposition « Victor Hugo et Les Misérables, de la réalité à l’idéal » 6 et 7 juin Maison littéraire de Victor Hugo Essonne

Plein tarif : 6€. Tarif réduit : 5€ (pour les demandeurs d’emploi, étudiants, personnes de plus de 60 ans, personnes en situation de handicap, enfants à partir de 7 ans). Gratuit pour les enfants jusqu’à 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

À l’occasion des Rendez vous au jardin, la Maison Littéraire de Victor Hugo vous invite à découvrir l’exposition « Victor Hugo et Les Misérables, de la réalité à l’idéal ».

Œuvre majeure de Victor Hugo, _Les Misérable_s présente une large exploration de la misère morale et de la pauvreté matérielle au travers de personnages connus de tous. L’auteur se fait témoin des difficultés de la société de son temps, qui le touchent profondément. Son idéal humaniste éclaire une réalité parfois sombre, en portant l’espérance d’un monde meilleur. Hugo s’engage pour les droits humains à travers ce roman, ceux des enfants, des femmes et des hommes. Mais son « idéal » se traduit également dans son engagement politique et citoyen.

L’exposition présente à la fois l’œuvre littéraire, si connue, sous de nouveaux éclairages et l’engagement humaniste de l’écrivain à travers des pièces précieuses de la collection de la Maison Littéraire de Victor Hugo, enrichies par des prêts de la Maison de Victor Hugo, de Paris.

Maison littéraire de Victor Hugo Château des Roches – 45 rue Vauboyen 91570 Bièvres Bièvres 91570 Essonne Île-de-France 01 69 41 82 84 http://www.maisonlitterairedevictorhugo.net magnifique parc privé, classé parc du XIXe siècle à l’anglaise.

Visite commentée de l’exposition « Victor Hugo et Les Misérables, de la réalité à l’idéal »

©Maison littéraire de Victor Hugo