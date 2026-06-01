Chasse aux trésors « Sur les traces des Misérables »., Maison littéraire de Victor Hugo, Bièvres

Chasse aux trésors « Sur les traces des Misérables ». 6 et 7 juin Maison littéraire de Victor Hugo Essonne

Tarif parc : 3€. Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

La Maison Littéraire de Victor Hugo est située au Château des Roches, ancienne propriété de Bertin l’aîné.

Directeur du Journal des Débats au 19e siècle, il y animait un salon littéraire où l’invité le plus illustre fut Victor Hugo. Il y créa un parc à l’anglaise de 10 ha bordant la Bièvre, en plantant de nombreuses essences aujourd’hui deux fois centenaire : chênes, pins, platanes, cèdres, séquoias, cyprès chauve. Un lac et son île lui donnent un charme romantique.

La Maison Littéraire de Victor Hugo accueillera à l’occasion des Rendez-vous au jardin une visite libre du parc, des animations littéraires et une chasse aux trésors Sur la trace des Misérables.

Une chasse aux trésors permettra de partir en famille « Sur les traces des Misérables« .

Résolvez des énigmes, trouvez les indices qui vous permettront d’identifier un à un les personnages des Misérables et les portraits qu’en fait Victor Hugo, qui les a rendus atemporels et donc toujours d’actualité.

Au fur et à mesure de la quête, vous découvrirez des petits livrets illustrés et enrichis de citations de Victor Hugo pour chacun des personnages, et vous vous constituerez un joli album souvenir de cet après midi « Sur les traces des Misérables«

Maison littéraire de Victor Hugo Château des Roches – 45 rue Vauboyen 91570 Bièvres Bièvres 91570 Essonne Île-de-France 01 69 41 82 84 http://www.maisonlitterairedevictorhugo.net magnifique parc privé, classé parc du XIXe siècle à l’anglaise.

Chasse aux trésors « Sur les traces des Misérables »

©Maison littéraire de Victor Hugo