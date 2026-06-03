Aujourd’hui, les télescopes modernes, comme le

télescope spatial James Webb (JWST), ou le futur Extremely Large

Telescope (ELT), fruits d’une construction technologique hors norme,

nous permettent de remonter toujours plus loin dans le temps, jusqu’aux

toutes premières galaxies formées quelques centaines de millions

d’années après le Big Bang. À l’occasion du centenaire de cette

découverte fondatrice, nous vous proposons de parcourir un siècle

d’exploration cosmique et de plonger dans les dernières avancées qui

transforment notre vision de l’Univers. Une série de conférences

abordera ce que nous savons sur les galaxies, et les questions que nous

nous posons, de l’Univers proche à lointain, en partant de la Voie

Lactée, le groupe local, jusqu’aux galaxies primordiales.

Cette nouvelle « Nuit de l’astronomie » à l’Institut

d’astrophysique de Paris permettra de rencontrer de jeunes chercheurs et

chercheuses passionnés qui font vivre la science contemporaine.

L’événement principal de la nuit est un marathon de conférences se

déroulant dans le grand amphithéâtre du laboratoire (120 places), et

retransmises dans une salle complémentaire (40 places). Ce marathon sera

animé par Mathieu Grousson (docteur en physique et journaliste

scientifique), ainsi que par des dessinatrices et des dessinateurs du Café des sciences.

Le 20 juin 2026, de 18h à 2h, l’Institut d’astrophysique de Paris (IAP) organise sa sixième « Nuit de l’astronomie ». Le thème de cet évènement grand public est centré sur les galaxies, en lien avec le centenaire de la découverte d’Edwin Hubble.

Le samedi 20 juin 2026

de 18h00 à 02h00

gratuit

L’accès est libre, dans la limite des places disponibles. Il ne sera pas possible d’assister à deux conférences de suite dans l’amphithéâtre.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T18:00:00+02:00_2026-06-20T02:00:00+02:00

Institut d’astrophysique de Paris CNRS-SU 98bis boulevard Arago 75014 Paris

https://www.iap.fr/actualites/laune/2026/NuitAstro/nuit-astro-fr.html mouette@iap.fr https://www.facebook.com/astroIAP/ https://www.facebook.com/astroIAP/



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