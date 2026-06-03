6e Nuit de l’astronomie à l’IAP : « Notre Voie lactée et au-delà : un siècle d’exploration des galaxies » Institut d’astrophysique de Paris CNRS-SU Paris
6e Nuit de l’astronomie à l’IAP : « Notre Voie lactée et au-delà : un siècle d’exploration des galaxies » Institut d’astrophysique de Paris CNRS-SU Paris samedi 20 juin 2026.
Aujourd’hui, les télescopes modernes, comme le
télescope spatial James Webb (JWST), ou le futur Extremely Large
Telescope (ELT), fruits d’une construction technologique hors norme,
nous permettent de remonter toujours plus loin dans le temps, jusqu’aux
toutes premières galaxies formées quelques centaines de millions
d’années après le Big Bang. À l’occasion du centenaire de cette
découverte fondatrice, nous vous proposons de parcourir un siècle
d’exploration cosmique et de plonger dans les dernières avancées qui
transforment notre vision de l’Univers. Une série de conférences
abordera ce que nous savons sur les galaxies, et les questions que nous
nous posons, de l’Univers proche à lointain, en partant de la Voie
Lactée, le groupe local, jusqu’aux galaxies primordiales.
Cette nouvelle « Nuit de l’astronomie » à l’Institut
d’astrophysique de Paris permettra de rencontrer de jeunes chercheurs et
chercheuses passionnés qui font vivre la science contemporaine.
L’événement principal de la nuit est un marathon de conférences se
déroulant dans le grand amphithéâtre du laboratoire (120 places), et
retransmises dans une salle complémentaire (40 places). Ce marathon sera
animé par Mathieu Grousson (docteur en physique et journaliste
scientifique), ainsi que par des dessinatrices et des dessinateurs du Café des sciences.
Le 20 juin 2026, de 18h à 2h, l’Institut d’astrophysique de Paris (IAP) organise sa sixième « Nuit de l’astronomie ». Le thème de cet évènement grand public est centré sur les galaxies, en lien avec le centenaire de la découverte d’Edwin Hubble.
Le samedi 20 juin 2026
de 18h00 à 02h00
gratuit
L’accès est libre, dans la limite des places disponibles. Il ne sera pas possible d’assister à deux conférences de suite dans l’amphithéâtre.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T18:00:00+02:00_2026-06-20T02:00:00+02:00
Institut d’astrophysique de Paris CNRS-SU 98bis boulevard Arago 75014 Paris
https://www.iap.fr/actualites/laune/2026/NuitAstro/nuit-astro-fr.html mouette@iap.fr https://www.facebook.com/astroIAP/ https://www.facebook.com/astroIAP/
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