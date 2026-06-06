6ème Festival GARTEMPE GUINGUETTE Rue de la Vergnade Saulgé dimanche 12 juillet 2026.

Saulgé

6ème Festival GARTEMPE GUINGUETTE

Rue de la Vergnade Aire de la Vergnade Saulgé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:30:00

fin : 2026-07-12 20:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Le Festival GARTEMPE GUINGUETTE de beaux moments au bord de l’eau

17H30 MARGOT & FRED Rock des années 80 et 90

18H30 LA ROUILOTTE A SWING Un irrésistible voyage musical et festif

Embarquez avec La Roulotte à Swing pour un voyage musical unique et inoubliable, où le jazz manouche et les chansons françaises s’entrelacent dans une ambiance festive et chaleureuse

Aire de la Vergnade, buvette et petite restauration

Entrée libre Gratuit .

Rue de la Vergnade Aire de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine info@saulge.fr

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English : 6ème Festival GARTEMPE GUINGUETTE

L’événement 6ème Festival GARTEMPE GUINGUETTE Saulgé a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne