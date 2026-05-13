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Conférence sur les agroglyphes Saulgé

Conférence sur les agroglyphes Saulgé

Conférence sur les agroglyphes Saulgé samedi 27 juin 2026.

Adresse : site ecomusée lieu-dit Juillé

Ville : 86500 Saulgé

Département : Vienne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saulgé

Conférence sur les agroglyphes

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Dene HINES grand artiste vous invite à découvrir son monde artistique, “les agroglyphes”, œuvre artistique réalisée sur l’une des parcelles du centre d’interprétation de Juillé.   .

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32  comusee.mrc86@laposte.net

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English : Conférence sur les agroglyphes

L’événement Conférence sur les agroglyphes Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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