Conférence sur les agroglyphes Saulgé
Conférence sur les agroglyphes Saulgé samedi 27 juin 2026.
Saulgé
Conférence sur les agroglyphes
site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Dene HINES grand artiste vous invite à découvrir son monde artistique, “les agroglyphes”, œuvre artistique réalisée sur l’une des parcelles du centre d’interprétation de Juillé. .
site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 comusee.mrc86@laposte.net
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English : Conférence sur les agroglyphes
L’événement Conférence sur les agroglyphes Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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