Journée du Patrimoine rural Saulgé
Journée du Patrimoine rural Saulgé dimanche 28 juin 2026.
Saulgé
Journée du Patrimoine rural
site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 17:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Vivez des moments magiques lors des Journées du Patrimoine !
Plongez dans une expérience unique et riche en émotions avec notre programme spécial
Découverte du nouveau Jardin-Musée, une extension en plein air du site de Juillé.
À vous de jouer en participant à un atelier collaboratif pour dessiner un gigantesque agroglyphe, aux côtés de l’équipe d’artistes de Dene HINES.
Émerveillez-vous devant une exposition dédiée aux orchidées sauvages.
Profiter durant l’après-midi de nombreuses animations, démonstrations de vannerie, vente de pain devant le four de Juillé et des jeux d’autrefois…
Un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer ensemble le patrimoine et la convivialité ! .
site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net
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English : Journée du Patrimoine rural
L’événement Journée du Patrimoine rural Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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