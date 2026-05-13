Saulgé

Journée du Patrimoine rural

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 17:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Vivez des moments magiques lors des Journées du Patrimoine !

Plongez dans une expérience unique et riche en émotions avec notre programme spécial

Découverte du nouveau Jardin-Musée, une extension en plein air du site de Juillé.

À vous de jouer en participant à un atelier collaboratif pour dessiner un gigantesque agroglyphe, aux côtés de l’équipe d’artistes de Dene HINES.

Émerveillez-vous devant une exposition dédiée aux orchidées sauvages.

Profiter durant l’après-midi de nombreuses animations, démonstrations de vannerie, vente de pain devant le four de Juillé et des jeux d’autrefois…

Un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer ensemble le patrimoine et la convivialité ! .

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Journée du Patrimoine rural

L’événement Journée du Patrimoine rural Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne