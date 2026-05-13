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Randonnée Séniors Espace 2000 Saulgé

Randonnée Séniors Espace 2000 Saulgé

Randonnée Séniors Espace 2000 Saulgé jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Espace 2000

Adresse : 19 Rue de la Vergnade

Ville : 86500 Saulgé

Département : Vienne

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Tarif :

Saulgé

Randonnée Séniors

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-04

Date(s) :
2026-06-04

Randonnée des séniors
Vélo de route 40, 56, 66 km
Marche 6, 10 km
Café d’accueil et inscription à 7h30 Espace 2000 19 rue de la Vergnade à Saulgé
Départ de 8h00 à 9h00
Inscriptions 4 à 6 €
Repas boissons comprises 20 € inscriptions avant le 26 mai
Contacts 05.49.91.28.87 06.75.62.35.44 07.57.45.75.96 crvg.montmorillon@gmail.com   .

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 35 44  crvg.montmorillon@gmail.com

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English : Randonnée Séniors

L’événement Randonnée Séniors Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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