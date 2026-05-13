Randonnée Séniors Espace 2000 Saulgé
Randonnée Séniors Espace 2000 Saulgé jeudi 4 juin 2026.
Saulgé
Randonnée Séniors
Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Randonnée des séniors
Vélo de route 40, 56, 66 km
Marche 6, 10 km
Café d’accueil et inscription à 7h30 Espace 2000 19 rue de la Vergnade à Saulgé
Départ de 8h00 à 9h00
Inscriptions 4 à 6 €
Repas boissons comprises 20 € inscriptions avant le 26 mai
Contacts 05.49.91.28.87 06.75.62.35.44 07.57.45.75.96 crvg.montmorillon@gmail.com .
Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 35 44 crvg.montmorillon@gmail.com
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English : Randonnée Séniors
L’événement Randonnée Séniors Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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