Animation sur les plantes sauvages médicinales Saulgé
Animation sur les plantes sauvages médicinales Saulgé mercredi 17 juin 2026.
Saulgé
Animation sur les plantes sauvages médicinales
site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 09:30:00
fin : 2026-06-17 12:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Baladez-vous autour du site d’interprétation de Juillé avec Mélanie pour apprendre à reconnaître les plantes médicinales.
Pensez à apporter des chaussures et tenues adaptées. .
site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomuseecontact@gmail.com
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English : Animation sur les plantes sauvages médicinales
L’événement Animation sur les plantes sauvages médicinales Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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