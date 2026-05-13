Saulgé

Animation sur les plantes sauvages médicinales

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 09:30:00

fin : 2026-06-17 12:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Baladez-vous autour du site d’interprétation de Juillé avec Mélanie pour apprendre à reconnaître les plantes médicinales.

Pensez à apporter des chaussures et tenues adaptées. .

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomuseecontact@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation sur les plantes sauvages médicinales

L’événement Animation sur les plantes sauvages médicinales Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne