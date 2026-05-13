Découverte de l’espace naturel du Léché sur le thème de la biodiversité et du paysage Saulgé
Découverte de l’espace naturel du Léché sur le thème de la biodiversité et du paysage Saulgé mercredi 24 juin 2026.
Saulgé
Découverte de l’espace naturel du Léché sur le thème de la biodiversité et du paysage
Le Lèche Saulgé Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 12:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Venez découvrir l’espace naturel sensible du Léché ainsi que son incroyable biodiversité. .
Le Lèche Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net
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English : Découverte de l’espace naturel du Léché sur le thème de la biodiversité et du paysage
L’événement Découverte de l’espace naturel du Léché sur le thème de la biodiversité et du paysage Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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