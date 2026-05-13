Saulgé

Découverte de l’espace naturel du Léché sur le thème de la biodiversité et du paysage

Le Lèche Saulgé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 12:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Venez découvrir l’espace naturel sensible du Léché ainsi que son incroyable biodiversité. .

Le Lèche Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Découverte de l’espace naturel du Léché sur le thème de la biodiversité et du paysage

L’événement Découverte de l’espace naturel du Léché sur le thème de la biodiversité et du paysage Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne