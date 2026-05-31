A l’écomusée du Montmorillonnais, conférence sur les agroglyphes Dene HINES, site de Juillé, 86500 SAULGE, Saulgé
A l’écomusée du Montmorillonnais, conférence sur les agroglyphes Dene HINES, site de Juillé, 86500 SAULGE, Saulgé samedi 27 juin 2026.
A l’écomusée du Montmorillonnais, conférence sur les agroglyphes
Dene HINES, site de Juillé Samedi 27 juin, 15h00 86500 SAULGE Vienne
Libre et gratuit (participation libre possible)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Samedi 27 juin; venez à l’Ecomusée pour en en savoir plus sur les créations de Dene Hines, artiste reconnu pour ses créations « agroglyphe ». Il animera une conférence sur les agroglyphes pour vous inviter à découvrir son monde artistique, “les agroglyphes” qui sont des oeuvres artistiques réaliséee dans des champs.
RV : Site de Juillé à 15h
Tarif : Gratuit (participation libre possible)
86500 SAULGE Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ecomusee.mrc86@laposte.net »}]
Conférence sur les agroglyphes animée par Dene Hines artiste spécialiste de « crop circles » conference creation artiistique
Dene Hines Ecomusee
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