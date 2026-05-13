Concert La Pause Musicale Espace 2000 Saulgé
Concert La Pause Musicale Espace 2000 Saulgé dimanche 7 juin 2026.
Saulgé
Concert La Pause Musicale
Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne
Tarif : 1 – 1 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Pour célébrer la dernière Pause de notre saison musicale, nous vous proposons un quatuor à cordes !
Presque tous les compositeurs ont écrit pour cette formation incontournable, nous vous invitons donc à venir découvrir quelles pièces nos quatre musiciens ont sélectionnées…
Alors venez nombreux, car tout le monde est le bienvenu et chacun y trouvera son compte !
Intervenants
Tomoko Katsura Violon
Guillaume Grosbard Violoncelle
Nicolas Ortiz Violon
Claire Poillion Alto .
Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert La Pause Musicale
L’événement Concert La Pause Musicale Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne