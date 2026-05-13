Concert La Pause Musicale Espace 2000 Saulgé

Saulgé

Concert La Pause Musicale

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne

Tarif : 1 – 1 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Pour célébrer la dernière Pause de notre saison musicale, nous vous proposons un quatuor à cordes !

Presque tous les compositeurs ont écrit pour cette formation incontournable, nous vous invitons donc à venir découvrir quelles pièces nos quatre musiciens ont sélectionnées…

Alors venez nombreux, car tout le monde est le bienvenu et chacun y trouvera son compte !

Intervenants

Tomoko Katsura Violon

Guillaume Grosbard Violoncelle

Nicolas Ortiz Violon

Claire Poillion Alto .

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert La Pause Musicale

L’événement Concert La Pause Musicale Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne