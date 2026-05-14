80 ans de l’AJS Stade Saulgé

Saulgé

80 ans de l’AJS

Stade Rue de la Vergnade Saulgé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-28 02:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le samedi 27 juin 2026, l’AJS Saulgé fêtera ses 80 ans entourée de toutes les générations qui ont fait vivre le club depuis 1946.

Une journée unique nous attend

?? Tournoi de jeunes à partir de 9h

? Tournoi de sixte ouvert à tous limité à 10 équipes inscription avant le 7/06 début d’après-midi

?? Match des générations vers 17h30/18h

?? Repas champêtre avec animation musicale inscription jusqu’au 15 juin en soirée .

Stade Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 91 10 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 80 ans de l’AJS

L’événement 80 ans de l’AJS Saulgé a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne