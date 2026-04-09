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6X6 Où commence le ciel Esplanade du bourg Le Mas-de-Tence

6X6 Où commence le ciel Esplanade du bourg Le Mas-de-Tence vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Esplanade du bourg

Adresse : 5 Route du pont de Coutial

Ville : 43190 Le Mas-de-Tence

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Le Mas-de-Tence

6X6 Où commence le ciel

Esplanade du bourg 5 Route du pont de Coutial Le Mas-de-Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 07:00:00
fin : 2026-08-23 21:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Hervé Nègre expose ses photos en plein air.
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Esplanade du bourg 5 Route du pont de Coutial Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 

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English :

Hervé Nègre exhibits his photos outdoors.

L’événement 6X6 Où commence le ciel Le Mas-de-Tence a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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