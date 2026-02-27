Village décoré Le Mas-de-Tence
Village décoré Le Mas-de-Tence samedi 13 juin 2026.
Début : 2026-06-13
fin : 2026-08-30
2026-06-13
Découvrez le parcours de l’Ardéchoise, course cycliste, entièrement décoré par les habitants du village et des hameaux (Les Béaux, Le Flourdon).
Hameaux Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 86 97
English :
Discover the route of the Ardéchoise cycle race, entirely decorated by the inhabitants of the village and hamlets (Les Béaux, Le Flourdon).
