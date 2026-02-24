Goûter Maison Rouge Framboise Le Mas-de-Tence

Goûter Maison Rouge Framboise

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : Dimanche 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

2026-06-20

Vente directe à la ferme. Du champ aux papilles, Christelle propose à côté de ses plants de fruits rouges, un goûter maison glace, fruits frais, tartine briochée avec confiture. 4€.

1400 route de l’Ardèche Chaudier Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 41 10 71 christelle.defours@orange.fr

English :

Direct sales from the farm. From the field to your taste buds, next to her red fruit plants, Christelle offers a home-made snack: ice cream, fresh fruit, brioche toast with jam. 4?.

