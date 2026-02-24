Goûter Maison Rouge Framboise Le Mas-de-Tence
1400 route de l’Ardèche Chaudier Le Mas-de-Tence Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : Dimanche 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
2026-06-20
Vente directe à la ferme. Du champ aux papilles, Christelle propose à côté de ses plants de fruits rouges, un goûter maison glace, fruits frais, tartine briochée avec confiture. 4€.
1400 route de l’Ardèche Chaudier Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 41 10 71 christelle.defours@orange.fr
English :
Direct sales from the farm. From the field to your taste buds, next to her red fruit plants, Christelle offers a home-made snack: ice cream, fresh fruit, brioche toast with jam. 4?.
L’événement Goûter Maison Rouge Framboise Le Mas-de-Tence a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon