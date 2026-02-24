L’Ardéchoise

Village Le Mas-de-Tence Haute-Loire

Début : 2026-06-13 08:00:00

fin : 2026-06-13 00:00:00

2026-06-13

A l’occasion du passage de l’Ardéchoise, le village se pare de multiples couleurs. Animations, musique, danse, jeux et repas.

Village Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 86 97 mairie.lemasdetence@wanadoo.fr

As the Ardéchoise passes through, the village is decked out in color. Entertainment, music, dance, games and meals.

L’événement L’Ardéchoise Le Mas-de-Tence a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon