L’Ardéchoise Le Mas-de-Tence
L’Ardéchoise Le Mas-de-Tence samedi 13 juin 2026.
L’Ardéchoise
Village Le Mas-de-Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-13 00:00:00
Date(s) :
2026-06-13
A l’occasion du passage de l’Ardéchoise, le village se pare de multiples couleurs. Animations, musique, danse, jeux et repas.
Village Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 86 97 mairie.lemasdetence@wanadoo.fr
English :
As the Ardéchoise passes through, the village is decked out in color. Entertainment, music, dance, games and meals.
L’événement L’Ardéchoise Le Mas-de-Tence a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon