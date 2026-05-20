Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée Pédestre Salle Le Belvédère Le Mas-de-Tence

Randonnée Pédestre Salle Le Belvédère Le Mas-de-Tence dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Salle Le Belvédère

Adresse : 165 Route de Platespinas

Ville : 43190 Le Mas-de-Tence

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Le Mas-de-Tence

Randonnée Pédestre

Salle Le Belvédère 165 Route de Platespinas Le Mas-de-Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Rando de Haut-Lignon invite les marcheurs à randonner au profit de l’association DEBRA France.
  .

Salle Le Belvédère 165 Route de Platespinas Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 80 73  jackpot43@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rando de Haut-Lignon invites walkers to hike in aid of DEBRA France.

L’événement Randonnée Pédestre Le Mas-de-Tence a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

À voir aussi à Le Mas-de-Tence (Haute-Loire)