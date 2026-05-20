Balade solidaire Salle Le Belvédère Le Mas-de-Tence

Le Mas-de-Tence

Balade solidaire

Salle Le Belvédère 165 Route de Platespinas Le Mas-de-Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Balade solidaire au profit de l’association Debra France qui vient en aide aux personnes atteintes d’épidermolyse bulleuse, une maladie génétique de la peau aussi rare que sévère, les enfants papillons .

.

Salle Le Belvédère 165 Route de Platespinas Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stroll in aid of the Debra France association, which helps people suffering from epidermolysis bullosa, a rare and severe genetic skin disease known as butterfly children .

L’événement Balade solidaire Le Mas-de-Tence a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon