Sortie Mobylettes RDV Parking de la salle du Belvédère Le Mas-de-Tence

Sortie Mobylettes

RDV Parking de la salle du Belvédère 13, Montée du Grand Pré Le Mas-de-Tence Haute-Loire

Souvenir de jeunesse ! Une virée avec votre mob qui vous rappellera les sorties entre copains. Ne laissez plus votre 2 roues prendre la poussière et faites le rouler.

RDV Parking de la salle du Belvédère 13, Montée du Grand Pré Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 25 71 99 mecaniquesancienneshautlignon@gmail.com

English :

Memories of youth! A ride on your moped that will remind you of outings with friends. Don’t let your 2-wheeler gather dust, let it roll.

