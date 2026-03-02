Bal Le Mas-de-Tence
Bal Le Mas-de-Tence samedi 9 mai 2026.
Bal
Salle le Belvédère Le Mas-de-Tence Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-05-09 22:00:00
fin : 2026-05-09
2026-05-09
L’association ACCA du Mas de Tence vous invite à son bal, avec sono et buvette.
Salle le Belvédère Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
The ACCA du Mas de Tence association invites you to its ball, with sound system and refreshments.
L’événement Bal Le Mas-de-Tence a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme du Haut-Lignon