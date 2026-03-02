Bal Le Mas-de-Tence

Bal

Salle le Belvédère Le Mas-de-Tence Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 22:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

L’association ACCA du Mas de Tence vous invite à son bal, avec sono et buvette.

.

Salle le Belvédère Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

The ACCA du Mas de Tence association invites you to its ball, with sound system and refreshments.

