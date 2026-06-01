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« 7 deadly sins Kiki Ball « , Cour Mably, Bordeaux

« 7 deadly sins Kiki Ball « , Cour Mably, Bordeaux

« 7 deadly sins Kiki Ball « , Cour Mably, Bordeaux vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Cour Mably

Adresse : 3 rue Mably 33000 Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

« 7 deadly sins Kiki Ball  » Vendredi 5 juin, 18h00 Cour Mably Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Soirée issue de la culture ballroom, espace de célébration pour la communauté queer racisé.e.s.
Incarne un péché capital, défile devant nos juges et fais prier le floor pour ses vices.
Viens concourir ou soutenir – entrée libre sur reservation.

Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Soirée issue de la culture ballroom, espace de célébration pour la communauté queer racisé.e.s.

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