« 7 deadly sins Kiki Ball « , Cour Mably, Bordeaux
« 7 deadly sins Kiki Ball « , Cour Mably, Bordeaux vendredi 5 juin 2026.
« 7 deadly sins Kiki Ball » Vendredi 5 juin, 18h00 Cour Mably Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00
Soirée issue de la culture ballroom, espace de célébration pour la communauté queer racisé.e.s.
Incarne un péché capital, défile devant nos juges et fais prier le floor pour ses vices.
Viens concourir ou soutenir – entrée libre sur reservation.
Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Soirée issue de la culture ballroom, espace de célébration pour la communauté queer racisé.e.s.
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Permanences écrivain public, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux 2 juin 2026
- Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux 2 juin 2026
- La semaine des fiertés au Kfé!, Le Kfé des familles, Bordeaux 2 juin 2026
- La Semaine du Logement pour les Jeunes – Bordeaux, Salle Saint Michel, Halle des Douves, 33000 Bordeaux, Bordeaux 2 juin 2026
- Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 2 juin 2026