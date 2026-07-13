7e rassemblement/véhicules anciens/sportifs/Youngtimers/Prestige Chilhac
dimanche 26 juillet 2026 · Chilhac
Informations pratiques
Chilhac
7e rassemblement/véhicules anciens/sportifs/Youngtimers/Prestige
Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Evènement organisé par le comité des fêtes de Chilhac.
Restauration sur place et bourse d’échange pièce AUTO-MOTO
A 9h00 départ pour une balade découverte des environs (5 euros sur inscription).
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Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 44 03 05
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English :
Event organized by the Comité des fêtes de Chilhac.
Catering on site and AUTO-MOTO parts exchange
At 9:00 am, departure for a discovery ride of the surrounding area (5 euros on registration).
L’événement 7e rassemblement/véhicules anciens/sportifs/Youngtimers/Prestige Chilhac a été mis à jour le 2026-06-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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