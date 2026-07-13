Informations pratiques

Chilhac

7e rassemblement/véhicules anciens/sportifs/Youngtimers/Prestige

Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Evènement organisé par le comité des fêtes de Chilhac.

Restauration sur place et bourse d’échange pièce AUTO-MOTO

A 9h00 départ pour une balade découverte des environs (5 euros sur inscription).

.

Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 44 03 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Event organized by the Comité des fêtes de Chilhac.

Catering on site and AUTO-MOTO parts exchange

At 9:00 am, departure for a discovery ride of the surrounding area (5 euros on registration).

L’événement 7e rassemblement/véhicules anciens/sportifs/Youngtimers/Prestige Chilhac a été mis à jour le 2026-06-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier