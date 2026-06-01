Buis-les-Baronnies

7ème national du tilleul en doublette mixte

Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Pétanque

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Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 09 84 96 lirenairebuis@gmail.com

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English :

L’événement 7ème national du tilleul en doublette mixte Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale