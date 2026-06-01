7ème national du tilleul en doublette mixte Buis-les-Baronnies
7ème national du tilleul en doublette mixte Buis-les-Baronnies samedi 20 juin 2026.
Buis-les-Baronnies
7ème national du tilleul en doublette mixte
Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Pétanque
.
Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 09 84 96 lirenairebuis@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 7ème national du tilleul en doublette mixte Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Buis-les-Baronnies (Drôme)
- Festival d’été Théâtre des habitants ZA La Palun Buis-les-Baronnies 3 juillet 2026
- Est-ce ainsi que les hommes vivent? ZA La Palun Buis-les-Baronnies 3 juillet 2026
- Liens de vie ZA La Palun Buis-les-Baronnies 4 juillet 2026
- Portes & heurtoirs à la Chapelle Saint Trophime Route du Saint Julien Buis-les-Baronnies 10 juillet 2026
- Concert de musique baroque Rue des Quiastres Buis-les-Baronnies 10 juillet 2026