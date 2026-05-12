80 ans du Secours Catholique Les Grandes Tablées Encagnane Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

80 ans du Secours Catholique Les Grandes Tablées

Samedi 6 juin 2026 de 16h à 22h. Encagnane 2 Boulevard Maréchal Leclerc Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Célébration festive des 80 ans du Secours Catholique, avec des animations gratuites et ouvertes à tous, et repas en grandes tablées le soir.

.

Encagnane 2 Boulevard Maréchal Leclerc Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 72 00 13 12 bdr.aixenprovence@secours-catholique.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festive celebration of Secours Catholique’s 80th anniversary, with free events open to all, and an evening meal.

L’événement 80 ans du Secours Catholique Les Grandes Tablées Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence