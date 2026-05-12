80 ans du Secours Catholique Les Grandes Tablées Encagnane Aix-en-Provence
80 ans du Secours Catholique Les Grandes Tablées Encagnane Aix-en-Provence samedi 6 juin 2026.
Aix-en-Provence
80 ans du Secours Catholique Les Grandes Tablées
Samedi 6 juin 2026 de 16h à 22h. Encagnane 2 Boulevard Maréchal Leclerc Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Célébration festive des 80 ans du Secours Catholique, avec des animations gratuites et ouvertes à tous, et repas en grandes tablées le soir.
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Encagnane 2 Boulevard Maréchal Leclerc Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 72 00 13 12 bdr.aixenprovence@secours-catholique.org
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English :
Festive celebration of Secours Catholique’s 80th anniversary, with free events open to all, and an evening meal.
L’événement 80 ans du Secours Catholique Les Grandes Tablées Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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