800 ANS D’HISTOIRE, SUR LES TRACES DE L’ANCIEN CHATEAU Belfort
samedi 19 septembre 2026 · Belfort
Informations pratiques
Belfort
800 ANS D’HISTOIRE, SUR LES TRACES DE L’ANCIEN CHATEAU
Allée du Souvenir Français Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Connaissez-vous l’histoire du château de Belfort ? Non pas de la Citadelle qui veille aujourd’hui sur la ville, mais du château médiéval qui se trouvait au même emplacement au Moyen Âge.
À l’occasion des 800 ans de la première mention, dans un texte, du château de Belfort, munissez-vous de votre épée, de votre cotte de mailles et de votre heaume, pour un voyage au 13e siècle. Suivez, grâce à cette visite inédite, les traces de l’ancien château médiéval pour découvrir son histoire, une histoire à l’origine des fondations de la Citadelle que nous connaissons aujourd’hui.
Sur réservation .
Allée du Souvenir Français Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 56 40 mediationmusees@mairie-belfort.fr
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English :
L’événement 800 ANS D’HISTOIRE, SUR LES TRACES DE L’ANCIEN CHATEAU Belfort a été mis à jour le 2026-08-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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