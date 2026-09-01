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AGENDA · Belfort

800 ANS D’HISTOIRE, SUR LES TRACES DE L’ANCIEN CHATEAU Belfort

samedi 19 septembre 2026 · Belfort

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Allée du Souvenir Français
Ville
90000 Belfort
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Gratuit Gratuit

Belfort

800 ANS D’HISTOIRE, SUR LES TRACES DE L’ANCIEN CHATEAU

Allée du Souvenir Français Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Connaissez-vous l’histoire du château de Belfort ? Non pas de la Citadelle qui veille aujourd’hui sur la ville, mais du château médiéval qui se trouvait au même emplacement au Moyen Âge.

À l’occasion des 800 ans de la première mention, dans un texte, du château de Belfort, munissez-vous de votre épée, de votre cotte de mailles et de votre heaume, pour un voyage au 13e siècle. Suivez, grâce à cette visite inédite, les traces de l’ancien château médiéval pour découvrir son histoire, une histoire à l’origine des fondations de la Citadelle que nous connaissons aujourd’hui.

Sur réservation   .

Allée du Souvenir Français Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 56 40  mediationmusees@mairie-belfort.fr

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English :

L’événement 800 ANS D’HISTOIRE, SUR LES TRACES DE L’ANCIEN CHATEAU Belfort a été mis à jour le 2026-08-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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