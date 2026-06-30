80’s party Au Chevet de Saint-Barnard Romans-sur-Isère

vendredi 10 juillet 2026 · Au Chevet de Saint-Barnard · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

80’s party

Au Chevet de Saint-Barnard 3 place aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Participez à un retour en arrière avec nous !

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Au Chevet de Saint-Barnard 3 place aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com

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English :

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L’événement 80’s party Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme