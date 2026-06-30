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AGENDA · Romans-sur-Isère

80’s party Au Chevet de Saint-Barnard Romans-sur-Isère

vendredi 10 juillet 2026 · Au Chevet de Saint-Barnard · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Au Chevet de Saint-Barnard
Adresse
3 place aux Herbes
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif

Romans-sur-Isère

80’s party

Au Chevet de Saint-Barnard 3 place aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

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Au Chevet de Saint-Barnard 3 place aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92  auchevetdesaintbarnard@gmail.com

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English :

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L’événement 80’s party Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme

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