AGENDA · Romans-sur-Isère
80’s party Au Chevet de Saint-Barnard Romans-sur-Isère
vendredi 10 juillet 2026 · Au Chevet de Saint-Barnard · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
80’s party
Au Chevet de Saint-Barnard 3 place aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Participez à un retour en arrière avec nous !
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Au Chevet de Saint-Barnard 3 place aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com
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English :
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L’événement 80’s party Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme
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