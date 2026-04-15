81è Anniversaire de la Victoire sur le Nazisme, Cimetière de Carvin, Carvin

81è Anniversaire de la Victoire sur le Nazisme Vendredi 8 mai, 10h15 Cimetière de Carvin Pas-de-Calais

Tout Public – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T10:15:00+02:00 – 2026-05-08T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T10:15:00+02:00 – 2026-05-08T11:00:00+02:00

Le 8 Mai 1945 marquait la fin d’un conflit mondial et la défaite du nazisme en Europe. En ce 81 eme anniversaire la ville de Carvin rend hommage à toutes celle et ceux qui ont combattu pour la liberté, souvent au prix de leur vie. Souvenons-nous de leur courage, de leur sacrifice et de l’importance de défendre, chaque jour, la paix, la démocratie, et les droits humains.

Ne jamais oublier, pour toujours construire un meilleur avenir.

A 10h15, rassemblement des sociétés et personnalités, place Jules Guesdes.

Cimetière de Carvin 62220 Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « isabelle.charlet@carvin.fr »}]

Célébrons la liberté et la victoire sur le nazisme, symbole d’espoir et de résistance. Cérémonie