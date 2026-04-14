Hommage à la division Marocaine des deux Guerres Mondiales, Cimetière de Carvin, Carvin

Hommage à la division Marocaine des deux Guerres Mondiales Dimanche 24 mai, 10h15 Cimetière de Carvin Pas-de-Calais

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T10:15:00+02:00 – 2026-05-24T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T10:15:00+02:00 – 2026-05-24T11:00:00+02:00

Les sociétés et personnalités se rassembleront à 10h15, à l’entrée du cimetière communal ( porte 1).

A 10h30, nous gagnerons en cortège, la stèle commémorative où auront lieu les dépôts de gerbes et prises de paroles.

A l’issue de la cérémonie, nous partagerons le verre de l’amitié au Centre Effel.

Cimetière de Carvin 62220 Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 33 »}]

Défilé en l’honneur du souvenir des Anciens combattants Marocains des deux guerres Mondiales commémoration

service communication mairie de Carvin