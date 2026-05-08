81ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 TARBES Tarbes

Tarbes

81ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945

TARBES Allées Leclerc Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Le 8 mai fête la victoire de 1945.

La fin de la Seconde Guerre mondiale a été officiellement annoncée au peuple français le 8 mai 1945 par le Général de Gaulle.

Le 8 mai, à 15h00, les cloches de toutes les églises sonnent officiellement la fin de la guerre tandis que le général de Gaulle en fait l’annonce radiophonique. La population laisse éclater sa joie. Le 8 mai après-midi et le 9 mai sont déclarés exceptionnellement fériés. La foule envahit les rues, entonnant la Marseillaise et les chants patriotiques.

La reddition sans conditions de l’Allemagne nazie met fin en Europe à un conflit de six ans qui a fait plusieurs dizaines de millions de morts.

La célébration de ce jour de victoire a considérablement évolué jusqu’en 1981, date à partir de laquelle un consensus s’est fait pour consacrer le 8 mai jour férié et jour de la fête nationale.

Lors de cette journée, l’ensemble des événements de la Seconde Guerre mondiale est commémoré aussi bien la victoire des Alliés que la fin de l’oppression nazie en Europe…

Aujourd’hui, l’unité semble se faire autour du message à transmettre la lutte pour la liberté et la démocratie.

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TARBES Allées Leclerc Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 38 38

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English :

May 8 celebrates the victory of 1945.

The end of the Second World War was officially announced to the French people on May 8, 1945 by General de Gaulle.

At 3:00 pm on May 8, the bells of every church officially rang out the end of the war, while General de Gaulle made the radio announcement. The population erupted in joy. The afternoon of May 8 and May 9 were declared public holidays. Crowds took to the streets, singing the Marseillaise and patriotic songs.

The unconditional surrender of Nazi Germany brings to an end a six-year conflict in Europe that has claimed tens of millions of lives.

The celebration of this day of victory evolved considerably until 1981, when a consensus was reached to declare May 8 a national holiday.

On this day, all the events of the Second World War are commemorated: both the Allied victory and the end of Nazi oppression in Europe?

Today, unity seems to revolve around the message to be conveyed: the fight for freedom and democracy.

L’événement 81ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 Tarbes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Tarbes|CDT65