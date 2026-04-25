82ème anniversaire de la libération du Pays de Luxeuil Luxeuil-les-Bains
82ème anniversaire de la libération du Pays de Luxeuil Luxeuil-les-Bains mercredi 16 septembre 2026.
Luxeuil-les-Bains
82ème anniversaire de la libération du Pays de Luxeuil
Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 11:30:00
fin : 2026-09-16 12:30:00
Date(s) :
2026-09-16
82ème anniversaire de la libération du Pays de Luxeuil .
Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 90 00
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English : 82ème anniversaire de la libération du Pays de Luxeuil
L’événement 82ème anniversaire de la libération du Pays de Luxeuil Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-06 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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