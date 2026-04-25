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82ème anniversaire de la libération du Pays de Luxeuil Luxeuil-les-Bains

82ème anniversaire de la libération du Pays de Luxeuil Luxeuil-les-Bains mercredi 16 septembre 2026.

Adresse : Rue du Sergent Pierre Bonnot

Ville : 70300 Luxeuil-les-Bains

Département : Haute-Saône

Début : mercredi 16 septembre 2026

Fin : mercredi 16 septembre 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Luxeuil-les-Bains

82ème anniversaire de la libération du Pays de Luxeuil

Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 11:30:00
fin : 2026-09-16 12:30:00

Date(s) :
2026-09-16

82ème anniversaire de la libération du Pays de Luxeuil   .

Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 90 00 

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English : 82ème anniversaire de la libération du Pays de Luxeuil

L’événement 82ème anniversaire de la libération du Pays de Luxeuil Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-06 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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