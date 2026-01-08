86ème Foire du Dauphiné Ville de Romans Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère
Début : 2026-09-26
fin : 2026-10-05
La Foire du Dauphiné à Romans revient pour une 86ème édition au cours de laquelle des centaines exposants seront présents.
Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06 romans@foire-dauphine.com
The Foire du Dauphiné in Romans returns for its 86th edition, with hundreds of exhibitors.
