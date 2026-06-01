88 avenue de la République, Nanterre, Nanterre

88 avenue de la République Samedi 6 juin, 15h45 Nanterre Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:45:00+02:00 – 2026-06-06T16:45:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:45:00+02:00 – 2026-06-06T16:45:00+02:00

Représentation dans le cadre du Festival Parade(s) de Nanterre.

88 avenue de la République est une adresse imaginaire. Mais les histoires qu’on y entend sont vraies.

Deux femmes racontent les destins croisés des habitants d’un immeuble, dans un décor qui se transforme comme un jeu de construction. Dans cet immeuble fictif, l’urgence du quotidien impose des réponses immédiates. Faute de solutions extérieures, les habitants s’organisent, s’entraident et dessinent les contours d’une solidarité essentielle à toute forme de résistance, parce que le logement n’est pas une marchandise comme les autres.

Nanterre Place Castel Marly Nanterre 92000 Quartier du Centre Hauts-de-Seine Île-de-France

Les Grandes Personnes – Pauline de Coulhac Spectacle de rue Droit au logement

Jean-Baptiste Evette / Les Grandes Personnes